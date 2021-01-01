СКУД имеет веб-интерфейс, доступный из любой точки мира. Для работы с программой требуется только браузер и интернет. Кроме этого, вы можете работать, напрямую подключившись к серверу через удаленный рабочий стол.
Система автоматически делает резервные копии данных, поэтому можно не переживать из-за возможного сбоя - мы быстро реагируем и восстанавливаем работу системы с актуальными данными.
Мы являемся зарегистрированным оператором персональных данных и предпринимаем все возможные технологические и организационные меры для их полной сохранности согласно 152-ФЗ.
Размещение сервера в нашем ЦОД позволяет мнговенно реагировать на сбои и оперативно восстанавливать работу системы. Сотрудники службы клиентского сервиса научат вас работать в системе и будут помогать по мере необходимости.
Поддержка всех современных способов идентификации без покупки дополнительных модулей - все уже включено.
Через “классические” карты всех видов.
С помощью Bluetooth на телефоне - для этого мы разработали приложение PASS24.key, которое позволяет передавать защищенный BLE-идентификатор на расстояние до 20 метров, что отлично подойдет для использования из автомобиля.
Через биотметрическое распознавание лица.
По одноразовому QR-коду или пин-коду для гостей.
Скоро: Через виртуальную карту в Apple Wallet или Android Wallet.
Учет рабочего времени
Модуль учета рабочего времени позволяет формировать отчеты о входах и выходах сотрудников, фиксировать опоздания и на базе этого принимать решения о выплатах компенсаций.
Настройка уровней и времени доступа
Настраивайте расписание по времени, дням недели; создавайте уровни доступа к помещениям для пользователей и групп.
Интерфейс охранника
Для охранника на КПП разработан интерфейс, который позволяет видеть события системы в реальном времени, верифицировать проходящих по фотографии, а также вручную открывать и закрывать двери, в том числе проводить аварийную разблокировку всех дверей.
PASS24.online - компания полного цикла, которая специализируется на организации пропускного режима.
Разработаем для вас проект СКУД, произведем монтаж и запустим в эксплуатацию
Возьмем на себя выездное обслуживание СКУД, мониторинг и реагирование
Уберем человеческий фактор из процесса доступа на территорию автомобилей и людей
Каждый наш клиент - уникален. К каждому нашему клиенту мы находим индивидуальный подход.Оставить заявку