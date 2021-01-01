СКУД PASS24.control

PASS24.control
Система контроля доступа

Надежная СКУД с низкой стоимостью содержания.

Запросить предложение

Преимущества решения

СКУД имеет веб-интерфейс, доступный из любой точки мира. Для работы с программой требуется только браузер и интернет. Кроме этого, вы можете работать, напрямую подключившись к серверу через удаленный рабочий стол.

Система автоматически делает резервные копии данных, поэтому можно не переживать из-за возможного сбоя - мы быстро реагируем и восстанавливаем работу системы с актуальными данными.

Мы являемся зарегистрированным оператором персональных данных и предпринимаем все возможные технологические и организационные меры для их полной сохранности согласно 152-ФЗ.

Размещение сервера в нашем ЦОД позволяет мнговенно реагировать на сбои и оперативно восстанавливать работу системы. Сотрудники службы клиентского сервиса научат вас работать в системе и будут помогать по мере необходимости.

Все типы идентификации

Поддержка всех современных способов идентификации без покупки дополнительных модулей - все уже включено.

Через “классические” карты всех видов.

С помощью Bluetooth на телефоне - для этого мы разработали приложение PASS24.key, которое позволяет передавать защищенный BLE-идентификатор на расстояние до 20 метров, что отлично подойдет для использования из автомобиля.

Через биотметрическое распознавание лица.

По одноразовому QR-коду или пин-коду для гостей.

Скоро: Через виртуальную карту в Apple Wallet или Android Wallet.

Функционал

Учет рабочего времени
Модуль учета рабочего времени позволяет формировать отчеты о входах и выходах сотрудников, фиксировать опоздания и на базе этого принимать решения о выплатах компенсаций.


Настройка уровней и времени доступа
Настраивайте расписание по времени, дням недели; создавайте уровни доступа к помещениям для пользователей и групп.


Интерфейс охранника
Для охранника на КПП разработан интерфейс, который позволяет видеть события системы в реальном времени, верифицировать проходящих по фотографии, а также вручную открывать и закрывать двери, в том числе проводить аварийную разблокировку всех дверей.


Что еще вы можете?

PASS24.online - компания полного цикла, которая специализируется на организации пропускного режима.

Проект под ключ

Разработаем для вас проект СКУД, произведем монтаж и запустим в эксплуатацию

Сервисный контракт

Возьмем на себя выездное обслуживание СКУД, мониторинг и реагирование

Автоматизация доступа

Уберем человеческий фактор из процесса доступа на территорию автомобилей и людей

Закажите выездой аудит или предварительное коммерческое предложение

Каждый наш клиент - уникален. К каждому нашему клиенту мы находим индивидуальный подход.

Оставить заявку